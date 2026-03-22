Tekirdağ Valisi Soytürk ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valisi Soytürk ziyaretlerde bulundu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik birimlerini ziyaret ederek, görev başındaki polislerle ve jandarmalarla bayramlaştı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik birimlerine ziyaretlerde bulundu.

Soytürk, Beyazköy Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek görev başındaki polislerin bayramını kutladı.

Polislerle sohbet eden Soytürk, bayram süresince görev yapan güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı diledi.

Vali Soytürk, daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defteri'ni imzalayan Soytürk, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör ve jandarma personeliyle bayramlaştı.

Ziyaretlerde Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da yer aldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
