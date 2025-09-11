Haberler

Vali Masatlı, İskenderun Sahil Projesini İnceledi

Güncelleme:
Vali Mustafa Masatlı, İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Proje, şehrin estetik görünümünü güçlendirecek ve sosyal yaşamı canlandıracak.

Vali Mustafa Masatlı, İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Vali Masatlı, İskenderun sahilinde incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, projenin şehrin estetik görünümünü güçlendireceğini, sosyal yaşamı canlandıracağını ve vatandaşların sahil bölgesini daha aktif biçimde kullanmalarını sağlayacağını belirtti.

Proje kapsamında geniş meydanın yanı sıra yaya-bisiklet yolu, 13 çocuk oyun parkı, futbol sahası, 2 tenis kortu ve basketbol sahası, sosyal tesislerle otopark, kafe ve restoranların yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
