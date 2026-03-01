Haberler

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, restorasyonu süren tarihi yapıları inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören tarihi valilik binası ve çevresindeki yapılarda restorasyon çalışmalarını inceledi. Tarihi yapıların aslına uygun şekilde yeniden kazandırılacağını belirtti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan ve restorasyonu süren tarihi valilik binası, Kurşunlu Han ile ayakkabıcılar ve kuyumcular çarşılarını inceledi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Vali Masatlı, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının devam ettiği yapılarda inceleme gerçekleştirdi.

Vali Masatlı, incelemeleri sırasında çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, tarihi öneme sahip değerli yapıların aslına uygun şekilde yeniden kente kazandırılacağını kaydetti.

Kışlasaray Mahallesi'ndeki tarihi valilik binası, tarihi Uzun Çarşı içerisindeki Kurşunlu Han, Ayakkabıcılar ve Kuyumcular çarşıları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar almıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
