Bitlis Valisi Karakaya, Yeşilay temsilcilerini kabul etti
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Yönetim Kurulu ve YEDAM temsilcilerini makamında kabul etti. Görüşmede bağımlılıkla mücadele ile ilgili yürütülen çalışmalar ve Danışmanlık Merkezi'nin hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, YEDAM temsilcileri bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Vali Karakaya'ya bilgi verdi.
Görüşmede, farkındalık faaliyetleri ve YEDAM'ın sunduğu danışmanlık hizmetleri ele alındı.
Vali Karakaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yeşilay'ın toplum sağlığının korunması ve bağımlılıkla mücadelede önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.
Yeşilay Haftası'nı kutlayan Karakaya, bağımlılıkla mücadeleye katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara çalışmalarında başarı diledi.