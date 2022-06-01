Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık Keşan'da bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi - Haberler

Saat 09.00 sıralarında Keşan'a gelen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Orkun Özkaya, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu ve Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz karşıladı.

GIDA İHTİSAS OSB SAHASI ZİYARETİ…

Vali Kırbıyık ilk olarak Gıda İhtisas OSB sahasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık'a Gıda İhtisas OSB'de gelinen durum hakkında bilgi verilirken, atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Burada konuşan Helvacıoğlu, "Gıda İhtisas OSB sahası ana yola çok yakın mesafede. Sadece gıda sanayii olacak. Şu anda bizimle iletişime geçen firmalar var. Çok hızlı bir şekilde dolmasını bekliyoruz. Trakya'da başka Gıda OSB yok. Valimizin de destekleriyle çok yakın zamanda bacalar tütmeye başlayacak." dedi.

Kırbıyık, buradaki incelemelerinin ardından Keşan Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık, burada dair amirleriyle tanışarak, bölgede yapılacak olan çalışmalara dair istişarede bulundu.

KEŞAN İLÇE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Keşan Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Keşan İlçe Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Saat 10.00 sıralarında, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Toplantı Salonu'nda başlayan toplantıya, Vali Kırbıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, CHP İlçe Başkanı Recep Pekcan ile belde belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Toplantı, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz'ın ilçe hakkında genel bilgiler vermesi ile başladı.

Daha sonra ise toplantı sorunların aktarılmasıyla devam etti.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Keşan'ı keşfetmek için geldiklerini belirterek, geniş katılımlı bir toplantı yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kırbıyık, toplantının devamında kendini tanıttı.

Keşan'ın 145 yıllık bir ilçe olduğunu ifade eden Vali Kırbıyık, "145 yıllık bir bilgi ve tecrübe var. Bunun bölgesel anlamda karşılığını biliyoruz. Keşan bölge için önemli bir merkez. Hem bizim ilçelerimiz hem de çevresindeki Malkara, Gelibolu gibi ilçelerin de ticari anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda merkezi konumunda bir ilçe. Bu ilçede bugüne kadar çok güzel faaliyetler yapılmış. Gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla dosyaları inceliyoruz. İnsanları biliyoruz, muhatapları biliyoruz. Ama dünya gelişiyor. Ülkemiz de ilerliyor. Dolayısıyla bizim bu ilerlemeye ayak uydurmamız lazım. Yeni faaliyetler, yeni projeler, yeni çalışmalar ortaya koyma zorunluluğumuz var. Yaptıklarımızla yetindiğimiz takdirde yerimizde saymaya mahkum oluruz. Çevremiz gelişir, ülkemiz gelişir, dünya gelişir biz yerimizde sayarız. Dolayısıyla biz yetinmeden hep daha iyisini, daha güzelini arayacak şekilde bir çalışmanın içerisinde olacağız. Bu çalışmalarda neye dikkat edeceğimizi de sizlerden almak istiyoruz. Sizlerin değerlendirmeleriyle, önerileriyle almak istiyoruz. Sizin daha çok önerilerini dinleyeceğimiz bir toplantı yapmak arzusundayız. Bizim de daha çok konuşacağımız zamanlar gelecek çünkü çalışmalarımızı ona göre planlayacağız. Bu arada beraberimizde bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz burada. Dolayısıyla onlarla ilgili bir konu geçtiğinde de gerekli açıklamaları yapacaklar. Keşan'da yatırımla, genel güvenlik ve asayiş, eğitimle, sağlıkla, tarımla ilgili olabilir, aklınıza gelen hem mevcut durumla ilgili analizleriniz, çözüm önerileriniz, projeleriniz bunları bize aktarabilirseniz bu toplantıdan çok verimli bir şekilde ayrılacağımızı umut ediyorum. Önümüzdeki dönemde daha verimli, daha etkin, kamu hizmetlerinin daha hızlı sunulduğu bir dönem olacağını umut ediyorum. Bütün gayretimiz, eforumuz bunun üzerine olacak. Ankara'da ciddi bir birikim oluştu. İnşallah o birikimi burada sizlerle birlikte Keşan'ımızın, Edirne'mizin diğer ilçelerimizin istifadesine sunmak istiyoruz. Derdimiz sadece Keşan ve Keşan'ın geleceği." dedi.

Toplantı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarların sorunlarını Edirne Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık'a iletmesi ile sürdü.

Toplantının ardından aşevi ziyaret edilerek, çalışmalar hakkında Kırbıyık'a bilgi verdi.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, beraberindeki heyet ile daha sonra Diyarbakır Ergani'de 2016'da şehit düşen Özel Harekat Kahraman Polisimiz Ahmet Can'ın anne ve babası İsmail ve Zeynep Can'ı ziyaret etti.

Kırbıyık programı kapsamında; Keşan Kent Müzesi, Keşan Belediyesi Atatürk Stadyumu, yarı olimpik yüzme havuzu, Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve tarihi hamamda incelemelerde bulundu.

Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi tarafından yapımı devam eden yatırımlar; Keşan Kent Müzesi, Olimpik Yüzme Havuzu, Keşan Atatürk Stadı ve Hersekzade Ahmet Paşa Camii ile tarihi hamamla ilgili restorasyon sürecine ilişkin bilgi verdi.

Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A. Ş. Keşan Şube Müdürlüğü ziyaretinin ardından Keşan'dan ayrıldı.

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