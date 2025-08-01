Vali Hatipoğlu: Maden Göçüğünde 7 Saatlik Çalışmayla Cenaze Çıkarıldı

Vali Hatipoğlu: Maden Göçüğünde 7 Saatlik Çalışmayla Cenaze Çıkarıldı
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Palu ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesinin çıkarılması için yapılan çalışmaların 7 saat sürdüğünü açıkladı. Vali, sürecin zorluğunu ve tahlisiye ekiplerinin çabasını vurguladı.

VALİ HATİPOĞLU: 7 SAAT SÜREN ÇALIŞMAYLA ULAŞILDI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 4 çocuk babası Hasan Coşkun'un (45) cenazesinin çıkarılması için yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Vali Numan Hatipoğlu, çalışmaların yaklaşık 7 saat sürdüğünü belirterek, "Öncelikle ilimize, ilçemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sabah 9.30 sıralarında gerçekleşen kazada göçük altında kalan işçimizin cansız bedenine tahlisiye ve AFAD ekiplerimiz ulaşmış durumda. Birazdan kendisini çıkaracağız. Öncelikle ailesinin ve ilimizin başı sağ olsun diyorum. Yaklaşık 7 saat süren bir çalışma sonucunda ulaşıldı çünkü içerideki malzeme oldukça yumuşaktı. Bu anlamda da bizim tahlisiye ekiplerimiz olağanüstü bir gayret sarf ederek bu çalışmayı gerçekleştirdiler. Tekrar hem ailesine hem sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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