Vali Gül, yaralanan 2 polisi hastanede ziyaret etti /

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 polis memurunu ziyaret etti.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "07.04.2026 Salı günü saat 12.15 sıralarında Beşiktaş İlçesi Levent Mahallesi'nde bulunan Yapı Kredi Plaza'nın önünde görev yapan emniyet ekiplerimize, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açılmıştır. Polisimizin anında karşılık vermesi sonucu saldırganlarla emniyet unsurlarımız arasında çatışma çıkmıştır. Olayda silahlı 3 saldırgandan biri ölü, 2'si ise yaralı olarak ele geçirilmiştir. Çatışmada 2 polisimiz yaralanmış ve hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralı polislerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

VALİ GÜL, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Çatışmanın ardından hafif yaralı olarak hastanede tedavileri süren iki polis memurunu ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, "İki mesai arkadaşımız, polisimiz yaralanmıştı. Onları ziyarete geldik. Hocamızdan bilgiler aldık. Hamd olsun birisi hafif yaralı, diğerinin de hayati tehlikesi yok ama diğer arkadaşımıza göre yarası biraz daha ağır. İkisinin de hayati tehlikesi yok. Tedavileri devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun. Arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor" dedi.

