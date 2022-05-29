Vali Gül ve Başkan Şahin'den İslahiye'de temaslarda bulundu - Haberler

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Vali Gül ve Başkan Şahin'den İslahiye'de temaslarda bulundu

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Vali Gül ve Başkan Şahin'den İslahiye'de temaslarda bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye'de Örtülü Mahallesinde yapılması planlanan güneş enerjisi ile tarım sulama sistemleri projelerini alanda inceledi.

Gül ve Şahin'in ziyaretlerine, AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven eşlik etti.

DSİ 20. Bölge Müdürü Seven, Örtülü Mahallesinde heyete, Kılavuzlu 3 ve Kılavuzlu 4 sulama alanları hakkında da bilgi verdi.

Vali Gül ve Başkan Şahin beraberindekilerle ilçede bulunan Deneyap Teknoloji Atölyesi ile yapımı devam eden Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.???????

Yol genişletme çalışmalarının devam ettiği Tandır-Huzurlu Tabiat Parkı yolunda incelemelerde bulunan heyet bin 600 rakımlı Huzurlu Tabiat Parkı'na çıktı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Fatma Şahin Gaziantep Tarım Güncel Haberler

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