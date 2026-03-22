Vali Gül, Fatih'teki çöken binaların enkazından kurtarılan yaralıları ziyaret etti

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Fatih'te çöken iki binanın enkazından çıkarılan yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Gül, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 10 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, yaralıları Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Gül'e İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da eşlik etti. Yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Gül, enkazdan kurtarılan yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

