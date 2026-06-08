Haberler

Artvin Valisi Ergün okul ziyaretinde bulundu

Artvin Valisi Ergün okul ziyaretinde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin Valisi Turan Ergün, Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Atölyeleri gezen Vali, YKS öncesi öğrencilere başarı diledi.

Artvin Valisi Turan Ergün, Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ergün, okuldaki atölyeleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ergün, nitelikli eleman yetiştirilmesinde teknik ve meslek liselerinin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Öğretmenlerle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Ergün, okulun eğitim süreçleri ve akademik durumu hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Vali Ergün'e, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Başkonak, İl Emniyet Müdür Vekili Levent Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz ile İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar eşlik etti.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor

Gelir gelmez 3 isme ''Güle güle'' dedi

Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

Süper Lig devinden taraftarlarına büyük sürpriz! Onuachu'yu istiyorlar
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en büyüğünde kapaklar açıldı, görüntüler mest etti