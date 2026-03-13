Haberler

Karaman Valisi Çiçek, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, İlyas Küçüker ve Abdurrahim Karakoç ilkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek yönetim birimlerini anlattı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Valilik toplantı salonunda İlyas Küçüker İlkokulu ve Abdurrahim Karakoç İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Çiçek, Hayat Bilgisi dersindeki "Yönetim Birimlerini Öğreniyorum" konusunu anlattı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Çiçek, öğrencilere valinin görevleri, devlet yönetimi, kamu kurumlarının vatandaşlara sunduğu hizmetler ve bu birimlerin işleyiş süreçleri hakkında bilgi verdi.

Çiçek, dersin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı, meslek ve gelecek planları üzerine tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor