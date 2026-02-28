Haberler

Gümüşhane Valisi üniversite öğrencileriyle iftarda buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda üniversite öğrencileriyle birlikte iftar yaptı. Yemek ücretini kendisi ödeyen Atay, öğrencilerin sorunlarını dinleyerek onlara başarılar diledi.

GÜMÜŞHANE Valisi Cevdet Atay, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Programa Yurt Hizmetleri İl Müdürü Necati Köksal ile Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi KYK Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Celalettin Karabulut da katıldı. İftar öncesi öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemek alan Vali Atay, aldığı yemeğin ücretini kasada ödedi. Öğrencilerle aynı masada iftarını açan Atay, iftarın ardından öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi. Üniversite öğrencilerine derslerinde başarılar dileyen Atay, programın ardından yurttan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi

İran, Seccil füzelerini ateşledi
İsrail'in Hayfa kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor, füze evin çatısında patladı

İran füzesi evin çatısında patladı
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

Can kaybı her saat artıyor! 150 kız çocuğu hayatını kaybetti
Mesut Özil'den şampiyonluk tahmini: Galatasaray Avrupa'da yorulacağı için Fenerbahçe şampiyon

Mesut Özil'den şampiyonluk tahmini