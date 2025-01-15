Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden'dan ateşkes sonrası ilk açıklama!
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar

Vali Çelik, Çöp Kamyonu Kazasında Yaralanan Personeli Ziyaret Etti

Vali Çelik, Çöp Kamyonu Kazasında Yaralanan Personeli Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çöp kamyonunun şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan üç personeli Hakkari Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, sağlık durumu ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çöp kamyonunun şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan İl Özel İdaresinde görevli 3 personeli hastanede ziyaret etti.

Hakkari Devlet Hastanesine giden Çelik, yaralıların durumu ve tedavileri hakkında hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Yaralıların yakınlarıyla da görüşen Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik, yaralılar için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirerek, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
img

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru
img

Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
img

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.