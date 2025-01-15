Vali Çelik, Çöp Kamyonu Kazasında Yaralanan Personeli Ziyaret Etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çöp kamyonunun şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan İl Özel İdaresinde görevli 3 personeli hastanede ziyaret etti.

Hakkari Devlet Hastanesine giden Çelik, yaralıların durumu ve tedavileri hakkında hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Yaralıların yakınlarıyla da görüşen Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik, yaralılar için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirerek, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.