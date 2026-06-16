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Batman Valisi Canalp, yapımı süren AMATEM inşaatında incelemelerde bulundu

Batman Valisi Canalp, yapımı süren AMATEM inşaatında incelemelerde bulundu
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Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımı süren Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) inşaatında incelemelerde bulundu.

Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımı devam eden Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) inşaatında incelemelerde bulundu.

Canalp beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz ile Huzur Mahallesi'nde yapımı süren AMATEM şantiyesini ziyaret etti.

Canalp, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Canalp, inşaat çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bağımlılıkla mücadele konusunda önemli bir merkez olacağını söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Işık
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