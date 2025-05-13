Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Vali Canalp, Çölyak Hastalarıyla Glütensiz Kafe'de Buluştu

Vali Canalp, Çölyak Hastalarıyla Glütensiz Kafe'de Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Valisi Ekrem Canalp, çölyak hastaları için faaliyete geçirilen Glütensiz Kafe'de hastalarla bir araya geldi. Kafe, bölgedeki hastalara glütensiz ürünler sunuyor.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediyesine ait Glütensiz Kafe'de çölyak hastalarıyla buluştu.

Vali Canalp, Jiyan Park'taki kafede yaptığı konuşmada, çölyak hastalarına destek olabilmek amacıyla kafeyi faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Kafede glütensiz ekmeğin yanı sıra farklı ürünler de üretildiğini aktaran Canalp, bu ürünlerle bölgedeki illerde yaşayan çölyak hastalarına da hizmet verildiğini belirtti.

Canalp, "Burada üretmiş olduğumuz ürünler, sadece Batman değil Siirt, Mardin, Bitlis ve Şırnak'tan gelen hastalara hizmet veriyor." dedi.

Daha sonra Canalp, çölyak hastalarıyla pasta kesti.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay alım fiyatını duyurdu

Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.