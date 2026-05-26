Haberler

Çorum Valisi Çalgan, Çorum-Ankara kara yolunda trafik önlemlerini denetledi

Çorum Valisi Çalgan, Çorum-Ankara kara yolunda trafik önlemlerini denetledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan, Kurban Bayramı'nda artan trafik yoğunluğu nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum-Ankara kara yolunda trafik denetim noktasına ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığının trafik uygulama noktasını ziyaret eden Çalgan, Kurban Bayramı süresince uygulanan trafik tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Durdurulan sürücülerle sohbet eden Çalgan, trafik kurallarına uyulmasının yaşanabilecek kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çalgan, bayram dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirterek, "Jandarmamızla, polisimizle güvenlik tedbirlerimizi üst düzeye çıkarmış durumdayız. Cuma gününden bu yana normalde 10 bin araç olan trafik yükü, bulunduğumuz noktada 25 bine çıktı. D-100 kara yolunda ise günlük trafik yoğunluğu 15 binden 40 bin araca yükseldi. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü olarak 287 noktada 221 ekiple 280 araç ve 1782 personelle görev başında olacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

Ateşkesi ihlal edip operasyona başladılar
Özel'in 'seçim' teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir

Tüm kapılar kapanıyor! Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu kanadından ret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti
Okan Yalabık'ın son hali, Elon Musk'a benzetildi

Ünlü Türk oyuncunun şaşırtan değişimi! Elon Musk'a benzettiler
Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık

Süper Lig devinde kıyım: 11 ayrılık
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı

Bunu yapan bir bakan! Yılanı çıplak elleriyle yakaladı
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar

Bu nasıl turizm cenneti? Tek bir lahmacuna servet istiyorlar