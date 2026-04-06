Rize Valisi Baydaş, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ajansın Milli Mücadele'deki önemine ve günümüzdeki misyonuna vurgu yaptı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Baydaş, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının 1920'de Milli Mücadele'nin ve Anadolu'nun sesini duyurmak için kurulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı döneminde önemli bir görev üstlendiğine dikkati çeken Baydaş, 106 yıldır da doğru haberin kaynağı haline geldiğini vurguladı.

Baydaş, Anadolu Ajansının bu imajını 106 yıllık geçmişiyle oluşturduğuna işaret ederek, "Her bir çalışanına teşekkür ediyorum. 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının bu dönemde de bir misyon üstlendiğini belirten Baydaş, şunları kaydetti:

"Her yıl fotoğraf seçkisi yapıyor. Orada dünya kategorisinde, özellikle Gazze ve Filistin kategorilerinde veya bazen bir afet yaşandığında o afet kategorilerinde mazlum ve mağdur coğrafyaların da sesi oluyor. Milli mücadele zamanında nasıl ki Anadolu'nun sesi olduysa, onun görünen yüzü olduysa, şimdi de sesi daha az çıkan yerlerin, görüntüsü dünyaya daha az yayılan coğrafyaların veya olayların, hadiselerin Anadolu Ajansı vitrini görevini görüyor. Tıpkı kuruluşunda olduğu gibi misyonunu devam ettiriyor."

Kaynak: AA / Fikret Delal
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı