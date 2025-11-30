Vali Baydaş, Melek Tepe'nin Cenaze Törenine Katıldı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 79 yaşında vefat eden Melek Tepe'nin cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tepe için Sahil Camisi'nde düzenlenen törene Vali Baydaş ve vatandaşlar katıldı.

Tepe'nin cenazesi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından İslampaşa Mahallesi'ndeki Belediye Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Vali Baydaş, Melek Tepe'yi bir süre önce evinde ziyaret ettiğini belirterek, "Onu, kimsesizlerin kimsesi cenabıallaha tevdi ediyoruz. Can emanetini teslim etti. Biz de onu hep birlikte burada o şehadetle uğurluyoruz. Kimsesizlerin kimsesi devlettir, kimsesizlerin kimsesi cenabıallahtır. Biz de bugün o yüzden dedik ki cenazemizi, Melek annemizi hep birlikte uğurlayalım." ifadelerini kullandı.