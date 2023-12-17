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Vali Aktaş, otobüs kazasında yaralananları ziyaret etti

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Vali Aktaş, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı ve ihtiyaçlarının karşılanması için tedbirlerin alındığını belirtti.

VALİ AKTAŞ, OTOBÜS KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyü yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında yaralanan vatandaşları Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Aktaş, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk'ten yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bütün tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Aktaş, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Akif Ersoy İlhami Aktaş Çanakkale Haberler

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