Vakıflar Haftası'nda 81 ilde mevlit programları düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), Vakıflar Haftası kapsamında ülke genelinde mevlit programları düzenlenerek cemaate ikramlık dağıtıldı.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, vakıf medeniyetinin manevi mirasını yaşatmak ve vakıf ecdadını rahmetle yad etmek amacıyla gerçekleştirilen programlarda, hafızlık eğitimi desteği verilen Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında öğrenim gören 3 binden fazla öğrencinin nisan ayında okuduğu 1048 Hatm-i Şerif'in duası yapıldı.

81 ilde gerçekleştirilen mevlit programlarına, Bitlis Ersan Camisi'nde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak Ulu Camisi'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile diğer tüm bölgelerde Vakıflar Bölge Müdürleri katıldı.

Cuma namazı öncesinde camilerde bir araya gelerek Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat, mallarını vakfeden vakıf ecdatlarının ruhlarına hediye için okunan hatimlerin duasına katıldı.

Programların ardından vatandaşlara, mevlit şekeri ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
