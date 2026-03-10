Vakıflar Genel Müdürlüğünden Gazze'ye 290 bin kişilik iftar desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Gazze'de iki noktada günlük hazırlanan 10 bin iftar paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gazze'de yaşanan insani krizin etkilerini hafifletmek amacıyla ramazanda bölgedeki sivillere desteğini sürdürüyor.

Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr El Balah'ta kurulan yemek üretim noktalarında hazırlanan 10 bin paket, iftarda dağıtılıyor.

Ramazan boyunca toplam 290 bin iftar paketinin dağıtılması planlanıyor.

Yardımlaşma ve dayanışma anlayışının yüzyıllardır devam ettirildiği vakıf geleneğiyle ramazan boyunca Gazzeli ailelerin iftar sofralarına destek olunması hedefleniyor.