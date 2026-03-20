Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü 93 bin kişiye iftar verdi

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü ramazan ayı boyunca 93 bin kişiye iftar verdi.

Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da köklü vakıf medeniyetinin mirasını yaşatmak için "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonlarla, binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu.

İftar sofralarında, ramazan ayı boyunca 7 ayrı mekanda her gün ortalama 3 bin 300 kişiyi ağırlayan Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca da toplam 93 bin kişiye iftar verdi.