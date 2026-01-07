Haberler

Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında hasar gören 6 katlı binada AFAD ve belediye ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları sürerken, olay anında can kaybı yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak belirtiliyor.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından etkilenen 6 katlı binada hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak sebebiyle hasar gören 2 dairede ve binada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı.

Heyelan evinin duvarı yıkılan ve odanın içerisine kaya parçaları ile toprak yığını dolan vatandaşlardan Ahmet Kaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ses duyduklarını ve heyelan olduğunu anladıklarını belirterek, "11 yıldır bu binada oturuyorum. Akşam eşim ve çocuklarımla televizyon izlerken patlamaya benzer bir ses ile kendimize geldik. Ne olduğunu anlayamadık. En güzel yanı can kaybımız yok. Çocuklarıma yada bana birşey olmadı. Hasarımız çok ama gelen Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Olay anında odada kimse olmadığını aktaran Kaba, "O anda kimse yoktu ama yarım saate önce küçük kızım buradaydı. Yarım saat önce olsa kızım bunların içinde olacaktı ya da bir saat sonra olmuş olsaydı biz burada yatıyor olacaktık. Allah korudu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Haberler.com
