Uzunköprü'ye Sosyal Hizmet Merkezi kazandırılacak

Uzunköprü'ye Sosyal Hizmet Merkezi kazandırılacak
Güncelleme:
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, ilçeye bir Sosyal Hizmet Merkezi kazandırılacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu ile yapılan ziyarette, merkezin kısa sürede faaliyete geçeceği belirtildi.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Uzunköprü ilçesine Sosyal Hizmet Merkezi kazandırılacağını belirtti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Köken'i makamında ziyaret etti.

Tohumcu, ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Köken de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "İlçemize Sosyal Hizmet Merkezi kazandırmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Bina bulduk, yazışma ve teknik inceleme sonucu kısa sürede faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tohumcu ve Köken, Uzunköprü Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı merkezlere ziyarette bulunarak, incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
