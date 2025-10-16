Haberler

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Halk Eğitimi Merkezi ve Öğretmenevi Ziyareti Gerçekleştirdi

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Halk Eğitimi Merkezi ve Öğretmenevi Ziyareti Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti ve Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi aldı. Ayrıca, yenilenecek öğretmenevi yemekhanesini inceleyerek, taşımalı eğitim hizmetine yönelik yapılacak düzenlemeleri aktardı. Ayrıca, Aile Yılı semineri de düzenlendi.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

Köken, merkezde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerle sohbet etti, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlerin hem kendilerine hem de ailelerine katkı sağladığını belirten Köken, Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan el emeği ürünlerin vatandaşlara ulaştıracaklarını kaydetti.

Köken, yenilenecek öğretmenevi yemekhanesini inceledi

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, yenilenmesi planlanan öğretmenevi yemekhanesini inceledi.

Köken, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilecek düzenlemelerle, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin öğle saatlerinde faydalandığı devlet destekli yemek hizmetinin üretim altyapısını güçlendireceklerini belirtti.

Hizmetin dışarıdan alım yerine kendi imkanlarıyla gerçekleştireceklerini aktaran Köken, şunları kaydetti:

"Taşımalı eğitim hizmeti alan öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, Öğretmenevi yemekhanemizde yapılacak düzenlemelerle, öğrencilerimize sunulan planlı ve denetimli beslenme hizmetini, artık kendi üretim tesisimizde, güçlü yerel imkanlarımızla ve titizlikle hazırlayarak sürdüreceğiz. Bu sayede hem hizmet kalitemizi artıracak hem de süreci daha etkin yöneteceğiz. Süreç ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde kararlılıkla yürütülecektir."

Uzunköprü'de Aile Yılı semineri verildi

Uzunköprü ilçesinde uzman psikolog Zeynep Öngören tarafından Aile Yılı semineri verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Öngören, Yunus Emre Ortaokulunda düzenlenen seminerde, öğrenci, öğretmen ve veli ilişkilerine yeni bakış açısı konulu sunum yaptı.

Uzunköprü Kaymakamı Mumamer Köken de seminerde bir konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.