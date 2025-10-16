Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Halk Eğitimi Merkezi ve Öğretmenevi Ziyareti Gerçekleştirdi

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

Köken, merkezde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerle sohbet etti, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlerin hem kendilerine hem de ailelerine katkı sağladığını belirten Köken, Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan el emeği ürünlerin vatandaşlara ulaştıracaklarını kaydetti.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, yenilenmesi planlanan öğretmenevi yemekhanesini inceledi.

Köken, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilecek düzenlemelerle, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin öğle saatlerinde faydalandığı devlet destekli yemek hizmetinin üretim altyapısını güçlendireceklerini belirtti.

Hizmetin dışarıdan alım yerine kendi imkanlarıyla gerçekleştireceklerini aktaran Köken, şunları kaydetti:

"Taşımalı eğitim hizmeti alan öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, Öğretmenevi yemekhanemizde yapılacak düzenlemelerle, öğrencilerimize sunulan planlı ve denetimli beslenme hizmetini, artık kendi üretim tesisimizde, güçlü yerel imkanlarımızla ve titizlikle hazırlayarak sürdüreceğiz. Bu sayede hem hizmet kalitemizi artıracak hem de süreci daha etkin yöneteceğiz. Süreç ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde kararlılıkla yürütülecektir."

Uzunköprü'de Aile Yılı semineri verildi

Uzunköprü ilçesinde uzman psikolog Zeynep Öngören tarafından Aile Yılı semineri verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Öngören, Yunus Emre Ortaokulunda düzenlenen seminerde, öğrenci, öğretmen ve veli ilişkilerine yeni bakış açısı konulu sunum yaptı.

Uzunköprü Kaymakamı Mumamer Köken de seminerde bir konuşma gerçekleştirdi.