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Uzunköprü'de yurt dışına çıkmaya hazırlanan FETÖ bağlantılı 4 kişi yakalandı

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Edirne Uzunköprü'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları değerlendirilen FETÖ bağlantılı 4 kişi ve araç sürücüsü yakalandı. Sürücü hakkında göçmen kaçakçılığından soruşturma başlatıldı; üzerinde 2 bin avro ve dijital materyaller bulundu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları değerlendirilen FETÖ bağlantılı 4 kişi ile araç sürücüsü yakalandı.

Uzunköprü İstihbarat ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Havsa'dan Uzunköprü yönüne giden bir otomobilde terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının bulunduğu ve bu kişilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, otomobili Çöpköy Kavşağı'nda durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç Kredi Yurtlar Kurumu yönetim memuru İ.A. ile aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç harita mühendisi M.A. yakalandı.

Araçta bulunan ihraç endüstri mühendisi H.Ç. ile ihraç üsteğmen M.Ş.A'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandıkları davaların istinaf aşamasında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin üzerlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Araç sürücüsü F.L.T'nin üzerinde ise dijital materyaller ile 2 bin avro bulundu.

Sürücü hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan soruşturma başlatıldı.

F.L.T'nin Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına, araçta bulunan İ.A, M.A, H.Ç. ve M.Ş.A'nın ise işlemlerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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