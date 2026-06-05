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Uzunköprü'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

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Uzunköprü'de yunus timlerinin durumundan şüphelendiği H.T.'nin üst aramasında alüminyum folyo içinde 3.3 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Uzunköprü'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, pazaryeri civarındaki boş arazide durumundan şüphelendiği H.T'nin üzerini aradı.

Üst aramasında alüminyum folyo içerisine sarılı 3.3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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