Uzunköprü'de Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Tahkikat

Uzunköprü ilçesinde şasi numarası silinmiş plakasız motosikletin sürücüsü hakkında tahkikat başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasız motosikletlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Habib Hoca Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin plakasız olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları kontrolde motosikletin şasi ve motor blok numaralarının da silinmiş olduğunu tespit etti.

Motosiklet sürücüsü Y.K. hakkında 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçundan tahkikat başlatıldı.