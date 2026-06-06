Uzunköprü'de seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Uzunköprü ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü T.D. yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Uzunköprü ilçesinde seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Türkobası köyünde T.D'nin kullandığı 22 ADR 854 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
T.D. ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci