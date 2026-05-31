Uzunköprü'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlanacak

Uzunköprü'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi koordinasyonunda, Uzunköprü Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikler yarın başlayacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek çelenk sunma töreni sonrası kursiyerlere sertifikaları verilecek. Gösterilerin sunulacağı programda sergi de açılacak.

Hafta boyunca sürecek etkinlikler 5 Haziran'da Kırcasalih Atatürk Gençlik Parkı'nda düzenlenecek sergi açılışıyla sona erecek.

Yetkililer, "Her yaşta, her yerde öğrenme" anlayışıyla düzenlenen etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.