Jandarma Genel Komutanlığından Uzungöl paylaşımı

Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı, Uzungöl'de Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin Türk bayrağı ile dalış yaptığı anların görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından Uzungöl'de Türk bayrağı ile dalış yapan ekiplerin görüntüsünü paylaştı.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından "Uzungöl'de irtifa, buz altı ve soğuk su dalışı" başlığı ile yapılan paylaşımda, Trabzon Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) Timi tarafından Uzungöl'de icra edilen faaliyetin dron ve su altı görüntülerine yer verildi.

Görüntülerde, SAK Timinin, bölgenin ve ülkenin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de buzun üstünde yürüdüğü, dalış sırasında ve sonrasında Türk bayrağı açtığı anlar yer alıyor.

