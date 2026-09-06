Uzungöl'de Gençler Sürdürülebilir Gelecek İçin Buluştu
Erasmus+ programı kapsamında 5 ülkeden 30 genç, Uzungöl'de toprak erozyonu ve iklim değişikliği konularını ele alıyor. Permakültür atölyeleri ve çiftlik ziyaretleriyle ekolojik tarımı öğrenen katılımcılar, okul bahçesine çiçek dikti.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, Erasmus+ Gençlik Değişimi programı kapsamında gençler sürdürülebilir gelecek için bir araya geldi.
Türkiye, İspanya, Portekiz, İrlanda ve Çekya'dan 30 katılımcının yer aldığı "Soil Guardians for a Greener and More Sustainable Future" projesinde, toprak erozyonu, iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım konuları ele alınıyor.
Proje kapsamında gençler, yerel çiftlikleri ziyaret ederek ekolojik tarım uygulamalarını inceliyor, permakültür ve toprak restorasyonu üzerine atölyelere katılıyor.
Katılımcılar ayrıca Uzungöl'deki Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde çiçek dikim etkinliği gerçekleştirdi.
Kaynak: AA