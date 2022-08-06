Uzun zamandır paylaşım yapmayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzun zamandır paylaşım yapmayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı

Kendi hesabından uzun süredir paylaşımda bulunmayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi Özge Peker paylaştı. Sedat Peker'in üzerinde beyaz bir tişört, kulağında da kulaklık olduğu görüldü.

 - Güncelleme:

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, geçtiğimiz mayıs ayında çektiği videoların ardından sessizliğe gömüldü. Kısa bir süre önce başka bir hesaptan yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme gelen Peker, kendi fotoğrafını hiç paylaşmıyordu.

SON GÖRÜNTÜSÜNÜ EŞİ PAYLAŞTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in görüntüsü, eşi Özge Peker tarafından paylaşıldı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Özge Peker'in, Sedat Peker'i etiketlediği görüldü.

İşte o paylaşım:

Uzun zamandır paylaşım yapmayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı

Haberler.com - Güncel

Sedat Peker Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title