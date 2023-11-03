Yurt genelinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü 3 ay boyunca bunun süreceğini açıkladı. Kasım, aralık, ocak ayları boyunca hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtilirken, bugün Diyarbakır ve çevre illerde toz taşınışı ve sağanak yağış bekleniyor.

Uzmanı açıkladı: "3 ay hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek"

DİYARBAKIR - Yurt genelinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü 3 ay boyunca bunun süreceğini açıkladı.

Yaz boyunca yurdu etkisi altına alan "Eyyam-ı bahur" ve "Afrika" sıcaklarının ülkemizi terk etmesiyle hava sıcakları 15 derece kadar düştü. Özellikle gündüzleri sıcak geceleri soğuk olduğu şu günlerde uzmanlar, kasım, aralık, ocak ayları boyunca hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini söyledi.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nde Meteoroloji Mühendisi Hümeyra Betül Akgül, 3 aylık süreçte sıcakların yaklaşık bir derece mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceğini ifade etti.

Akgül, "Kasım, aralık, ocak aylarında hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Yağışların ise kasım ayında bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde olması yine beklentilerimiz arasında. Bugün havanın çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz" dedi.

Diyarbakır ve çevre illerde gün içerisinde toz taşınışının olabileceğine dikkat çeken Akgül, "Ayrıca bölgemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağışın daha şiddetli olmasını beklemekteyiz. Bugün sınır ilçelerimizde toz taşınımı hadisesi beklenmekte. Gün içerisinde gerçekleşecek minimum ve maksimum sıcaklık değerlere bakacak olursak, Diyarbakır 12-19, Batman 12-19, Siirt 15-17, Şırnak 16-18, Şanlıurfa 16-25 ve Mardin 16- 17 derece" ifadelerinde bulundu.