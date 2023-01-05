Uzman: Xbb, Çin'de Yeni Bir Enfeksiyon Zirvesine Yol Açmaz

SHANGHAİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Shanghai'da bulunan bir üniversite hastanesinin bulaşıcı hastalıklar uzmanı, Omicron'un bir alt varyantı olan XBB'nin Çin'de yakın gelecekte yeni bir enfeksiyon zirvesine yol açmasının muhtemel olmadığını söyledi.

Çin'in başkenti Beijing'in Haidian bölgesinde bir aşı istasyonunda solunabilir Kovid-19 aşısı olan bir bölge sakini görülüyor, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

SHANGHAİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Shanghai'da bulunan bir üniversite hastanesinin bulaşıcı hastalıklar uzmanı, Omicron'un bir alt varyantı olan XBB'nin Çin'de yakın gelecekte yeni bir enfeksiyon zirvesine yol açmasının muhtemel olmadığını söyledi.

Çin'e yurtdışından gelen yeni XBB alt suşu ve son Kovid-19 salgınını yeni atlatanların hastalığa yeniden yakalanma olasılıkları, ülkede bir süredir artan kaygılara yol açıyor.

Fudan Üniversitesi'nin Shanghai merkezli Huashan Hastanesi bulaşıcı hastalıklar departmanı direktör yardımcısı Wang Xinyu, son yaşanan Kovid-19 dalgasının Çin'de Kovid-19 bulaşma riskine açık bireylerin sayısını azalttığını, bu yüzden XBB'nin kısa vadede enfeksiyonda yeni bir zirve yaratmasının muhtemel olmadığını söyledi.

Wang, Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Yeni iyileşen kişilerde oldukça yüksek düzeyde antikor bulunuyor. Aşı olmamış veya hiç hastalık bulaşmamış kişilere göre bunlara XBB bulaşması daha düşük bir olasılık" dedi.

Wang, daha önce benzer alt varyantlarla enfekte olmuş bireylerde birinciden sonraki enfeksiyonların ağır durumlara yol açma ihtimalinin çok daha düşük olduğuna işaret etti.

Wang'ın bu görüşü, daha önce XBB kaynaklı büyük ölçekli bir salgının düşük bir olasılık olduğu tahmininde bulunan Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin görüşüyle örtüşüyor.

Merkez, Çin'de iki hakim suş olarak BA.5.2 ve BF.7 alt suşlarının kaldığını söyledi. Çin, son üç ayda ülkeye yurtdışından BF.7, BQ.1 ve XBB suşlarının girdiğinin tespit edildiğini ancak BQ.1 ve XBB'nin Çin'de hakim alt varyant haline gelmediklerini belirtti.

BA.5.2 ve BF.7 geçiren kişilerin nötralize edici antikorlarının üç ay kadar nispeten yüksek düzeylerini koruyacaklarına işaret eden merkez, bu hastaların bu süre zarfında XBB dahil diğer Omicron varyantlarına karşı etkin bir çapraz korumaya sahip olacaklarını söyledi.