Uzman Diyanet-Sen'den Kocaeli Valiliği'ne Destek

(ANKARA)- Uzman Diyanet-Sen, Kocaeli Valiliği'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında camilerde Mevlid-i Şerif okutulması kararının toplumsal birlik açısından önemli olduğunu belirterek, "Valiliğin aldığı kararın, Diyanet teşkilatımızı yok saymak değil; bilakis onun öncülüğünde yürütülen maneviyat hizmetlerine destek anlamı taşıdığı kanaatindeyiz. Atatürk'ü anmak, sadece bir tören değil; bu milletin tarihine, bağımsızlığına ve fedakar ecdadına vefa göstermektir. Mevlid-i Şerif'le anmak ise Türk milletinin manevi kimliğine yakışan bir yaklaşımdır" açıklamasını yaptı.

Uzman Diyanet-Sen, Kocaeli Valiliği'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında camilerde Mevlid-i Şerif okutulması kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzman Diyanet-Sen olarak, Kocaeli Valiliği'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında camilerimizde Mevlid-i Şerif okutulması yönündeki kararını toplumsal birlik, milli dayanışma ve ortak değerlerimizin yaşatılması açısından anlamlı ve yerinde bulduğumuzu ifade ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anmak; onların vatan için verdikleri mücadeleyi dualarla yad etmek, milletimizin manevi geleneğiyle tamamen uyumludur. Camilerimiz, milletin her kesimini bir araya getiren, gönülleri buluşturan mekanlardır. Böylesi anlamlı günlerde camilerde yapılan mevlid ve dua programları, milletimizin ortak vicdanının ve birliğinin en güzel tezahürlerindendir.

Devletimizin kurumları arasında dayanışma ve uyumun güçlenmesi, hem din hizmetlerinin hem de toplumsal bütünlüğün en güçlü güvencesidir. Bu çerçevede Valiliğin aldığı kararın, Diyanet teşkilatımızı yok saymak değil; bilakis onun öncülüğünde yürütülen maneviyat hizmetlerine destek anlamı taşıdığı kanaatindeyiz. Atatürk'ü anmak, sadece bir tören değil; bu milletin tarihine, bağımsızlığına ve fedakar ecdadına vefa göstermektir. Mevlid-i Şerif'le anmak ise Türk milletinin manevi kimliğine yakışan bir yaklaşımdır.

"Bu ülkenin gerçek gündemi, toplu sözleşme masasında din görevlilerinin alamadığı haklar"

Milletin değerleriyle uğraşmayı, camiler ve din görevlileri üzerinden kavga üretmeyi artık bir kenara bırakmalıyız. Bu ülkenin gerçek gündemi, toplu sözleşme masasında din görevlilerinin alamadığı haklar, eksik kalan zamlar ve iyileştirme talepleridir. Milletin ortak değerleri üzerinden tartışma açmak yerine, emekçinin alın terini, din görevlilerinin geçim derdini konuşmak hem daha vicdanidir hem de ülkemizin geleceğine daha çok katkı sağlar.

Uzman Diyanet-Sen olarak; dini değerlerin, milli birlik duygusunun ve ortak tarih bilincinin her alanda yaşatılmasını destekliyor, tüm din görevlilerimizin bu anlayışla hareket etmesini önemsiyoruz."