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Uyuşturucudan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü Samsun'da yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince 20 Ekim'de yakalandı. İşlemlerinin ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün İlkadım ilçesinde olduğu belirlendi.

Ekiplerce 20 Ekim'de yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA
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