Hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü pazarcılık yaparken yakalandı

İSTANBUL'da 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme', 'Silahla tehdit' suçlarından hakkında 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü Necdet Ö., Dolapdere'de pazar tezgahı başında gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari hükümlüleri yakalamak için yapılan çalışmalarda, hakkında 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Necdet Ö.'nün Beyoğlu'nda olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda Necdet Ö.'nün Dolapdere'de pazarcılık yaptığı tespit edildi. Polis yaptığı operasyonda Necdet Ö.'yü pazar tezgahı başında satış yaptığı sırada gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Necdet Ö.'nün 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçlarından 8 şubat 2024'den itibaren arandığı ortaya çıktı. Necdet Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.