Uyuşturucu ve Silahlı Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve silahlı yağma suçlarından 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan N.M., Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve silahlı yağma" suçundan 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü N.M'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel