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Uyuşturucu ve Silahlı Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Uyuşturucu ve Silahlı Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve silahlı yağma suçlarından 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan N.M., Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve silahlı yağma" suçundan 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü N.M'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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