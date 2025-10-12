Uyuşturucu Ticaretiyle Yargılanan Hükümlü Yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kuşuk Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.A. yakalandı.

S.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.