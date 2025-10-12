Haberler

Uyuşturucu Ticaretiyle Yargılanan Hükümlü Yakalandı

Uyuşturucu Ticaretiyle Yargılanan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gevaş ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli yabancı uyruklu hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kuşuk Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.A. yakalandı.

S.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.