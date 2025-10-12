Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi takip eden ekipler, A.A'yı suçüstü yakaladı.

Zanlının evinde yapılan aramada 1185 kullanımlık sentetik kannobinoid, 56 sentetik ecza hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alanın A.A. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.