Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal madde ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Özdağ'dan kulisleri hareketlendiren ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi

Bomba ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.