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Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, belirlenen iki adreste 910 gram esrar ve 750 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapan jandarma ekiplerince Gölcük Mahallesi ile Yeşilköy'de belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 910 gram esrar ve kağıda emdirilmiş 750 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ergün Caran - Güncel
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