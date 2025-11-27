Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S., jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar neticesinde Güldere Mahallesi'nde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan R.S. (51) yakalanarak gözaltına alındı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel