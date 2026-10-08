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Uyuşturucu suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Kırıkkale'de yakalandı

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Uyuşturucu suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Kırıkkale'de yakalandı
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Kırıkkale'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayla uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. (59) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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