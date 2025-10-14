Uyuşturucu Suçundan 11 Yıl Cezası Bulunan Hükümlü Isparta'da Yakalandı

Isparta'da hakkında kesinleşmiş 11 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri devriye attığı sırada bir şüpheliyi durdurdu.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.