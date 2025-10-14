Haberler

Uyuşturucu Suçundan 11 Yıl Cezası Bulunan Hükümlü Isparta'da Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 11 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü, devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Isparta'da hakkında kesinleşmiş 11 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri devriye attığı sırada bir şüpheliyi durdurdu.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan gönderilen Jelert için karar 3 maçta verildi

Galatasaray'dan gönderilen yıldız, 3 maçta herkesi çıldırttı
7 dakikada 3 gol! İzlanda-Fransa maçı nefesleri kesti

7 dakikada 3 gol! Nefes kesen maçta Fransa kazanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.