Uyuşturucu Suçluları Adana'da Yakalandı
Adana'da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 1 ila 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel