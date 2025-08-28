Uyuşturucu Suçluları Adana'da Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 15 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 1 ila 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Kerem, Benfica'nın galibiyet pozunda neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Kerem, bu karede neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi

Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.