Yargıda uyuşturucu dosyalarında temizleme oranı arttı

Adalet Bakanlığı, son 10 yıllık verilere göre, uyuşturucu suçlarına yönelik soruşturma ve kovuşturma dosyalarının temizleme oranlarının arttığını, ilk derece ceza mahkemelerinde ise yüzde 100 eşiğinin aşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün verilerinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına ilişkin son 10 yıllık soruşturma ve kovuşturma oranları değerlendirildi.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurma suçlarını düzenleyen 188, 190 ve 191. maddeleri ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun kapsamındaki dosyalar incelendi.

Uyuşturucu suçlarına ilişkin verilerde yükseliş görülmesine rağmen, soruşturma ve kovuşturma süreçlerindeki temizleme oranlarının önemli ölçüde arttığı belirlendi.

Cumhuriyet başsavcılıklarında 2313 sayılı Kanun kapsamındaki soruşturmalarda 2016'da yüzde 62,4 olan temizleme oranı, 2025'te yüzde 99,5'e çıktı.

Aynı dönemde temizleme oranları TCK'nin 188. maddesi kapsamında yüzde 87,3'ten yüzde 97,3'e, 190. maddesi kapsamında yüzde 85,5'ten yüzde 106'ya, 191. maddesi kapsamında ise yüzde 65,9'dan yüzde 87,2'ye yükseldi.

3298 sayılı Kanun kapsamındaki temizleme oranı da yüzde 102,4'ten yüzde 107,1'e çıktı. Böylece 2025'te açılan dosyaların tamamı kadar dosya karara bağlanırken, geçmiş yıllardan devreden dosyalarda da azalma sağlandı, dosya birikiminin önüne geçildi.

Ceza mahkemelerinde yüzde 100 eşiği aşıldı

İlk derece ceza mahkemelerinde 2025'te uyuşturucu suçlarına ilişkin birçok suç türünde temizleme oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Temizleme oranları, geçmiş yıllardan devreden dosyalarla birlikte TCK'nin 190. maddesi kapsamında yüzde 108,1, TCK'nin 191. maddesi kapsamında yüzde 102,3, 2313 sayılı Kanun kapsamında yüzde 105,9 ve 3298 sayılı Kanun kapsamında yüzde 113,9 olarak gerçekleşti.

Verilerin, uyuşturucu suçlarına ilişkin iş yükünün devam etmesine rağmen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin hızlandırıldığını, dosya birikiminin azaltıldığını ve yargısal verimliliğin artırıldığını ortaya koyduğu vurgulandı.