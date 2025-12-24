Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı. Savcı hakkında, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve bulundurma suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Savcı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Yusuf Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

