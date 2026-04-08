Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz

BEYKOZ Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyonda gözaltına alınan şarkıcı Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler neticesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek' suçlarına iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı. Operasyonlarda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı belirtildi.

9 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Simge Sağın ve İlkay Şencan çıkarıldıkları mahkemece 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

MOSSO HAKKINDAKİ KARARA BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve serbest bırakılan Melek Mosso hakkında adli kontrol uygulanmamasına itiraz ederek, yeniden değerlendirme yapılması talebiyle dosyayı Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
